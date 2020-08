Alberto Fernández: “Es nuestra tarea construir una Argentina libre de violencias”

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que es una “tarea” de su Gobierno “construir una Argentina más justa, con más igualdad y libre de violencias”, al recordar el femicidio de Micaela García, quien hoy cumpliría 25 años. En su nombre y en reconocimiento a su lucha militante por los derechos de las mujeres, en diciembre del 2018 fue sancionada la denominada Ley Micaela, que establece la capacitación integral obligatoria en perspectiva de género para la función pública. “Es nuestra tarea construir esa Argentina más justa que quería Micaela, con más igualdad y libre de violencias”, subrayó Fernández, al hacer referencia a una publicación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad sobre los alcances de esa ley.

