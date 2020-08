Comienza el cronograma de pagos de la tercera ronda del IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) iniciar el cronograma de pagos de la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con el abono a los 2,4 millones de personas que también cobran una Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo (AUE). En total, serán 8,9 millones de personas las que cobrarán los $ 10.000 del IFE que, según confirmó la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, terminarán de recibirlo en los próximos 30 días hábiles. De esta forma, los beneficiarios de una AUH o AUE que tengan documentos terminados en 0 cobrarán hoy, lunes 10 de agosto; en 1, el martes 11; en 2, el miércoles 12; en 3, el jueves 13, y los finalizados en 4, el viernes 14 de agosto. Al ser el lunes 17 feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los pagos para los documentos finalizados en 5 continuarían el martes 18; para los terminados en 6, el miércoles 19; en 7, el jueves 20; en 8, el viernes 21, y los terminados en 9, el lunes 24 de agosto. Si bien aún no se dieron detalles de cómo continuará el cronograma, Raverta aseguró esta semana que, una vez finalizado el calendario de pagos para los beneficiarios de AUH y AUE, habrá otros 20 días hábiles para el resto de las personas que tienen que concurrir a cobrar. Uno lo va naturalizando pero (el IFE) es algo que es único en la región” FERNANDA RAVERTA, TITULAR DE ANSES “Uno lo va naturalizando pero (el IFE) es algo que es único en la región. Es una ayuda de $ 90.000 millones cada vez que se inició un cronograma de pagos. Es importante ponerlo en dimensión el alcance de esta medida”, destacó Raverta en declaraciones radiales. Asismismo, señaló que esta tercera ronda de pagos será “mucho más ágil porque 9 millones de personas tienen su cuenta de CBU”, luego del proceso de bancarización para los cerca de 3 millones de personas que, en el cobro de los primeros $ 10.000, no habían informado una Clave Bancaria Uniforme (CBU). Las cifras del IFE Según un informe de la Anses, de los casi 9 millones de personas que cobran el IFE, 5,6 millones de beneficiarios (61,7%) son trabajadores informales o están desocupados; 2,4 millones perciben una AUH o AUE; 0,7 millones (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; 0,18 millones (2,1%) son trabajadores/as de casas particulares y 0,12 millones (1,4%) son titulares de Progresar. Por edades, el análisis de la cobertura del IFE mostró también que del total de la población argentina de entre 18 y 24 años, el 52% accedió al bono de $ 10.000; mientras que dentro del rango de entre 25 y 34 años, el 44% es beneficiario de la ayuda. En cuanto a la distribución geográfica, si bien el IFE alcanza a cerca del 19,5% de la población total del país, al analizar la penetración del mismo en las distintas provincias se observó una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales con mayor situación de vulnerabilidad. Las provincias que poseen la mayor cantidad de beneficios otorgados en función de su población total fueron: Chaco (28,9%), Santiago del Estero (28,6%) y Formosa (27,1%). Por otra parte, un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) señaló que el 66,2% de las familias del país accedieron al IFE en los últimos meses, lo cual implicó una erogación de $ 264.000 millones por parte del Gobierno nacional, equivalente al 1,07% del Producto Bruto Interno (PBI). Para conocer las fechas, lugares de cobro y demás detalles sobre el IFE se puede ingresar, con el número de DNI, desde la página web de la Anses: www.anses.gob.ar/ife.

