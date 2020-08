Cascallares recibió a vecinos de Calzada y Adrogué

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo este sábado por la tarde en la Municipalidad uno de los encuentros semanales que lleva adelante con vecinas y vecinos para escuchar sus inquietudes y contarles como se viene trabajando en forma articulada con Nación y Provincia en lo que respecta a la prevención del delito. En esta oportunidad, el jefe comunal se reunió con vecinos de las localidades de Rafael Calzada y de Adrogué que transmitieron sus puntos de vista. Fuentes municipales informaron que durante el encuentro se brindó información sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad y se repasaron medidas para lograr mayor efectividad en la prevención de la inseguridad. Los vecinos y las autoridades quedaron en diálogo para continuar reuniéndose. Las mismas fuentes indicaron que estas reuniones con vecinas y vecinos son semanales.

