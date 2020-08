Se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo de ACUMAR

El presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella visitó a la comisión de Bomberas y Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste (BVLO) y les comunicó que la Autoridad de Cuenca construirá el Destacamento N° 3 de Villa Caraza, en tierras pertenecientes al organismo, linderas al Parque Industrial Curtidor Lanús.

“Estamos construyendo junto a ellas y ellos este proyecto del nuevo cuartel y convirtiendo en una política de Estado una demanda que tiene hace muchos años la comunidad”, expresó Sabbatella durante el encuentro. Este destacamento será de utilización tanto al interior del Parque Industrial como también para uso y al servicio de vecinas y vecinos. De esta forma ACUMAR atiende a una necesidad de la comunidad y una importante demanda de BVLO, de acercarse a Villa Caraza, Villa Jardín y un sector de Villa Industriales, ya que la nueva ubicación evitará demoras y garantizará una rápida respuesta ante urgencias en estos barrios de la ribera. “Quiero agradecer mucho. Tuvimos una importante reunión con Martín Sabbatella, sobre algo que venimos peleando hace muchos años”, expresó Jorge Alberto Hernando, jefe de BVLO, mientras que Luis Defazio, presidente de la institución agregó: “Para nosotros sería un orgullo estar más cerca de la gente”. Del encuentro participó también la titular del Consejo Municipal del organismo, Natalia Gradaschi y el concejal de Lanús, Gabriel Sandoval, miembro además de la Comisión de Bomberos.

