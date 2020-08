En el Mes del Niño, la agenda cultural del municipio suma entretenimiento y diversión

Agosto arrancó con nuevas propuestas artísticas y recreativas virtuales para toda la familia. Y en el marco del mes del Niño el Municipio de Almirante Brown potencia las actividades culturales para los más pequeños del hogar, con shows circenses, talleres de dibujo, y espectáculos musicales. Hoy, a partir de las 12 horas, se exhibió la Expo de Arte, con el artista: Néstor Taylor. Posteriormente, cada uno de los integrantes de la familia podrá disfrutar del espacio de: Narraciones y Lecturas con La leyenda del Lago, por Alejandro Ayala. Esta actividad comenzará a las 15. Mañana, martes 4 de agosto, vuelve la Expo de Arte, con el artista Néstor Taylor y la presentación de contenido extra, (Mitológica, video paso a paso). La muestra conserva el mismo horario, a partir de las 12 horas. Como todas las semanas, los vecinos podrán acceder a una nueva clase de danzaterapia a cargo de la profesora Florencia Pap. La propuesta se llevará a cabo de las 18:30. Más tarde, a las 20:30 horas, a través de los talleres de la Escuela Municipal de Artes, se brindará danza para toda la familia. El miércoles 5, la historia El Dragón que asustaba a la población de Adela Basch será una nueva presentación del espacio Narraciones y Lecturas para compartir en familia, con el video de imágenes del libro y la lectura a cargo de Nora Cerisola. La propuesta comenzará a las 15. La danza llega, a las 18 horas con E.M.A Niñxs, el taller de folklore llevado adelante por Nerina López. Una hora más tarde- a partir de las 19- la agrupación infantil “Las Bachichas”a cargo de Chiky Chayle, brindará una nueva actividad musical para el deleite de los más pequeños del hogar. Por último, para cerrar la jornada del miércoles, llega la hora de Relatos de Cuentos, con la narración de María Anahuarqui Brizuela. Este encuentro está previsto para las 20.30 horas. Las actividades continúan el jueves 6, con la Expo de Arte y el artista NéstorTaylor, siempre en el horario de las 12. Un poco más tarde, regresan las Narraciones y Lecturas para compartir en familia con El Dragón celta en la Patagonia, por Ariel y Marta Hughes. Dicho espacio arranca a las 15 horas. En tanto, a partir de las 20:30, la Compañía Cabeza de Alfajor regresa para ofrecer alegría y diversión a los más chicos. El viernes 7, la Expo de Arte, se renueva con la presentación del artista Leandro Huergo. La exhibición llega a las 12. Las Narraciones y Lecturas, se renuevan- a partir de las 15 horas- con el libro Dragón de Gustavo Roldán, por Graciela Vega. Mientras que a partir de las 15:30, grandes y chicos podrán conocer los secretos para sacar el artista que vive en ellos, a través del ciclo “10 preguntas que necesitás hacerte para poder dibujar”. Durante la merienda, las vecinas y vecinos podrán acceder a las recomendaciones de peliculas a cargo de Damián Paduano. La actividad esta prevista para las 17. Finalmente, la agenda del viernes termina- a las 20:30- con una clase de Guitarra, a través de los talleres de la Escuela municipal de Artes. El segundo fin de semana de agosto, arranca el sábado 8, a partir de las 12 horas, con la presentación de una actividad del artista Leandro Huergo. Más adelante, el espacio Narraciones y Lecturas para compartir en familia, vuelve con El dragón de El Libro de los seres imaginarios de Borges, relatado por Anahuarqui Brizuela. Mientras que, para seguir conociendo los sitios históricos y el patrimonio cultural del distrito, quienes no lo vieron podrán disfrutar de la visita virtual al Museo Manigrasso de la localidad de Glew, que una vez más se exhibirá a través de la red social facebook del Instituto de las culturas. La repetición del material audiovisual se realizará a las 20. Para el domingo 9, esta prevista la presentación de Pira la Payasa con el espectáculo “Circumbia”. La propuesta, llena de ritmo y color- que incluye malabares juegos y ejercicios de equilibrio, además de baile- podrá disfrutarse a las 18 horas. Una hora más tarde, a partir de las 19 horas, llega el momento musical de “Las Nietas de Mario”. Un trío que continúa deleitando no solo a los brownianos. Por último, las tradicionales clases de Bombo Legüero regresan en su horario de las 20:30, cerrando una semana nutrida de actividades, a las que se puede acceder a través de la red social Facebook del Instituto de las Culturas Brown. El cronograma cultural para los próximos días es el siguiente: Lunes 10 -12 hs.- Expo de Arte, con el artista Santiago Scheffer. -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El último Dragón de Gustavo Roldan, narrado por Viviana Díaz. Martes 11 -12 hs. – Presentación de contenido con el artista Santiago Scheffer Miércoles 12 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con La Banshee, leyenda irlandesa, relatado por Graciela Vega. -18 hs. – E.M.A Niñxas/ Taller de Dibujo, con prof. Tin. Jueves 13 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Prichus. -15 hs. – Narraciones y Lecturas con La Banshee, del libro de los seres imaginarios de Borges, leído por Anahuarqui Brizuela. Viernes 14 – 12 hs. – Presentación de actividad- material extra- del artista Prichus. – 15 hs. – Narraciones y Lecturas, con El Basilisco, adaptación de la leyenda por Graciela Vega. -17 hs. – Recomendaciones de películas por Damián Paduano. Sábado 15 -12 hs. – Expo de Arte, Video paso a paso con la artista Romina Luna. -17 hs. – Narraciones y Lecturas, con El Sombrerudo, leyenda narrada por María de los Ángeles Nagy. Domingo 16 -18 hs. – María Elena en el país de las maravillas, un espectáculo con canciones y cuentos –en vivo- de la Compañía “Cabeza de Alfajor”. Lunes 17 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Maximiliano Costa -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Basilisco de El libro de los seres imaginarios de Borges, leído por Anahuarqui. Martes 18 -12 hs. – Presentación de actividad- material extra- del artista Maximiliano Costa. Miércoles 19 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Lobizón de Mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, narrado por Graciela Vega. -18 hs. – E.M.A. Niñxs con el Taller de Tango a cargo de la prof. Fernanda Carrizo. Jueves 20 -12 hs.- Expo de Arte, con el artista Santiago Leto. -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El último Golem, narrado por Ángeles Nagy. Viernes 21 -12 hs, – Presentación de material del artista Santiago Leto. -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Jinete sin cabeza de Ana María Shúa, narrado por María de los Ángeles Nagy. -17 hs. – Recomendación de películas con Damián Paduano. Sábado 22 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Lucas Vandenkerckhove -17 hs. – Narraciones y Lecturas con Las brujas sueltas, de C. Pisos, relatado por Marta Borosqui. Domingo 23 -18 hs. -Sorpresa de KG, un espectáculo infantitl unipersonal de Chiflete, Dirigido por Mariela Zukowski. Lunes 24 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Agustina Alvite. – 15 hs. – Narraciones y Lecturas con La Viuda, leyenda popular latinoamericana por Graciela Vega. Martes 25 -12 hs. – Presentación de material con la artista Agustina Alvite. Miércoles 26 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con Historias de Fantasmas urbanos, contadas por Guillermo Barrantes. -18 hs. – E.M.A. Niñxas, con el Taller de música a cargo de la profesora Mariana Novoa. Jueves 27 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Leonardo Arias -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Pujllay de Mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, por Nora Cerisola. Viernes 28 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con La Telesita de Mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, narrado por Nora Cerisola -17 hs. – Recomendacion de películas por Damián Paduano Sábado 29 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Luciano Mogni -17 hs. – Narraciones y Lecturas con La Baba Yaga, cuento folclórico ruso. Versión Graciela Vega. Domingo 30 -18 hs. – Los Hermanos Bachicha, con canciones y algo más. Un show interactivo donde se podrá bailar, cantar y divertirse.

Both comments and pings are currently closed.