Un gato es el primer animal en el Reino Unido confirmado positivo por covid-19

Un gato se ha convertido en el primer animal en el Reino Unido en dar positivo por covid-19, según el jefe de Veterinaria del Reino Unido.

La infección se confirmó después de las pruebas en el laboratorio de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) en Weybridge, Inglaterra, el 22 de julio, dijo el lunes un comunicado de prensa del gobierno del Reino Unido. El gobierno dijo que el gato es “el primer caso confirmado de una infección animal con la cepa de coronavirus en el Reino Unido”. A pesar de dar positivo, el comunicado de prensa dijo que no había evidencia de que el gato hubiera transmitido el virus a sus dueños. “Toda la evidencia disponible sugiere que el gato contrajo el coronavirus de sus dueños que previamente habían dado positivo por Ccvid-19”, agregó el comunicado de prensa. Desde entonces, el gato y sus dueños se han recuperado por completo del virus. El gato fue diagnosticado inicialmente por un veterinario privado con el virus del herpes felino, una infección respiratoria común entre los gatos, pero también se le realizó una prueba de SARS-CoV-2 como parte de un programa de investigación. Las pruebas de seguimiento en el laboratorio APHA confirmaron que el gato dio positivo por SARS-CoV-2, que se manifiesta como covid-19 en humanos. Se han recibido informes de gatos y perros que dieron positivo en lugares como Nueva York, Hong Kong y los Países Bajos. En una granja de visones en los Países Bajos, se encontró covid-19 en tres de los once gatos de la granja. Ocho grandes felinos también dieron positivo en el zoológico del Bronx de Nueva York. La directora veterinaria Christine Middlemiss lo calificó como un “evento muy raro” con “los animales infectados detectados hasta la fecha solo muestran signos clínicos leves y se recuperan en pocos días”. La directora médica de Salud Pública de Inglaterra, Yvonne Doyle, dijo que “esto no era motivo de alarma” y coincidió en que “no hay evidencia de que las mascotas puedan transmitir la enfermedad a los humanos”.

