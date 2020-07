Cascallares recibió a Lizy Tagliani, que entregó donaciones de alimentos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recibió hoy sábado 25 de julio a Lizy Tagliani, quien trajo donaciones de alimentos que ya fueron entregadas en la Secretaría de Desarrollo, Previsión Social y Derechos Humanos del Municipio browniano. Las donaciones estarán destinadas a los pacientes de Covid-19 que se encuentran alojados en centros de aislamiento extrahospitalarios y también a los comedores e instituciones de nuestro distrito. En la oportunidad, Cascallares y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, le hicieron entrega a Lizy de una copia de la Ordenanza N° 11.749 que la declara Personalidad Destacada de la Cultura de Almirante Brown por su trayectoria y por su permanente aporte a la comunidad browniana.

