Jueza intima al Gobierno porteño a disponer de personal “suficiente y adecuado” en un hogar de niños

La jueza Mónica Lourido intimó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que reemplace a trabajadores en uso de licencia y disponga “en un plazo de dos días” de “personal suficiente y adecuado” para la atención de los niños y adolescentes alojados en el Hogar Curapaligüe, mientras “subsista el actual contexto de pandemia”, informó el sitio i-judicial. La medida de la jueza en lo contencioso administrativo 20 surge tras la presentación judicial de la Asesoría Tutelar 1, que refirió que las condiciones en las que se encuentra el hogar Curapaligüe “ponen en riesgo el debido cuidado integral y la salud de los niños que allí se alojan”. La Asesoría destacó que los sábados, domingos, feriados y turnos noche, el Hogar no contaba con profesionales y que se habían suspendido, casi en su totalidad, los acompañamientos terapéuticos individuales oportunamente asignados. También aseguró que “por los 22 licenciamientos de un total de 46 operadores había franjas horarias en donde una sola operadora estuvo a cargo de los 33 niñes”. La Dirección General de Niñez y Adolescencia porteña aseguró que se había restringido el ingreso de personas ajenas a los hogares para evitar el contagio de Covid-19 y que se conformó “un plantel interdisciplinario” para la atención de los niños. Para la jueza, “la conformación de los equipos de trabajo que se desempeñan en el Hogar ‘Curapaligüe’ no se ajustarían a las prescripciones de las normas que regulan los aspectos relacionados con el personal que trabaja en los establecimientos”. Y que la actual situación epidemiológica “no es óbice para el no cumplimiento” de la demanda judicial ya que los Hogares “deben continuar funcionando por tratarse de un servicio esencial en la emergencia”. “En atención al aislamiento social, preventivo y obligatorio todas las actividades de los niños, niñas y adolescentes se desarrollarían en el interior del Hogar”, por lo que es necesario la presencia de personal suficiente y adecuado para atenderlos, enfatiza el fallo.

