Cascallares recorrió obras de asfalto y construcción de veredas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió la obra de asfalto y de construcción de veredas que lleva adelante el Municipio a lo largo de la calle Lima a la altura de Languenheim, en la localidad de Longchamps. Esta obra permitirá comunicar con pavimento a la nueva Avenida Tomás Espora con el centro comercial de la mencionada localidad. “Pero además con este proyecto que ya se materializa estamos comunicando y creando un acceso renovado y seguro para la Escuela Secundaria N° 63 que se encuentra en la calle Languenheim 1616 de Longchamps”, indicó el jefe comunal. Cascallares señaló que también se está comenzando a trabajar, en esa misma zona, en la pavimentación de la calle Castillo que poseía cordón cuneta pero era de tierra. Y añadió que también se está interviniendo en Longchamps en un tramo de la calle Canalejas para mejorar su transitabilidad. El intendente browniano agregó que “mientras seguimos trabajando muy fuerte para prevenir el Covid-19, avanzamos con las obras que le llevan soluciones concretas a nuestra gente”.

Both comments and pings are currently closed.