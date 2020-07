Los tres últimos días hábiles registraron la menor circulación en el transporte público desde abril

Los tres últimos días hábiles de la semana registraron la menor circulación de pasajeros en el transporte público desde la primera quincena de abril, en el marco de mayores restricciones por la pandemia del coronavirus, según los datos suministrados este domingo por el Ministerio de Transporte. El promedio de usuarios que utilizó transporte público en AMBA representó un 17% del promedio diario en días hábiles previos al aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia por Covid-19. Según el informe, el movimiento de 753.367 usuarios es la cifra más baja desde la primera quincena de abril, mientras que entre el miércoles y el viernes pasado, el promedio de pasajeros se redujo un 27% respecto a la semana anterior, en tanto que ayer, la reducción fue de un 22% respecto al sábado 20 de junio. Se pasó de un promedio diario de 1.008.132 de pasajeros a 735.367 (-272.765), el más bajo desde la primera quincena de abril, cuando el movimiento de pasajeros fue de 704.727. Y, en comparación con los tres días entre el 10 y 12 de junio, se pasó de 1.121.037 pasajeros, promedio por día a 735.367, con una baja de 385.670, o sea, del 34%. El último sábado hubo 147.230 usuarios menos de transporte público, un 22% de baja con respecto al sábado 27 de junio y del 13 % frente al sábado 20, cuando se registraron 78.926 usuarios menos. A partir de la extensión del plazo de aislamiento hasta el 17 de julio, únicamente los trabajadores de actividades esenciales, autorizadas en el DNU 297/20, pueden utilizar el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llevando siempre el permiso de circulación, el DNI, la SUBE y tapaboca obligatorio. En este sentido, se reforzaron los controles para verificar el cumplimiento del Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) mediante un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo, se encuentra en vigencia el sistema “Reservá tu Tren” tanto en el ferrocarril Sarmiento como en la línea Mitre, obligatorio de 6 a 10 de la mañana, en sentido a CABA y permite que los trabajadores esenciales accedan a viajar respetando el distanciamiento social. En lo que hace al transporte entre jurisdicciones, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el movimiento dentro del Gran Buenos Aires superó el 50%. Durante la segunda quincena de junio, un 63% de los pasajeros viajó dentro del Gran Buenos Aires; un 19% lo hizo dentro de la Ciudad; un 14%, desde la Provincia hacia la Ciudad y un 4%, desde CABA hacia PBA. El mnistro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, junto al secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez; y al subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, acordaron acciones necesarias para garantizar la disponibilidad del El Ministerio de Transporte evalúa diariamente la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público con el objetivo de evitar aglomeraciones y prevenir la propagación del coronavirus, desde la implementación del aislamiento obligatorio.

