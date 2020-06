Este sábado, recorrido virtual por la Casa Borges

El Municipio de Almirante Brown informó que continúa con las visitas y recorridas virtuales por los museos y los sitios históricos y culturales de nuestro distrito. El objetivo de la iniciativa oficial es promover el patrimonio cultural y urbanístico local, respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio frente a la pandemia de Covid-19. En este contexto, este sábado 27 de junio de 2020 la cita es para recorrer y visitar la histórica Casa Borges desde las 20,30 horas a través de la cuenta de Facebook del Instituto Municipal de las Culturas. “En esta oportunidad recorreremos juntos la “Casa Borges”, un edificio histórico y cultural de nuestra comunidad donde el reconocido escritor construyó uno de sus hogares predilectos para sus veranos, y que tuvo una gran influencia en su destacada y emblemática obra”, se indicó desde la Comuna browniana que conduce Mariano Cascallares. Con estas iniciativas, el Municipio de Almirante Brown continúa promoviendo las actividades culturales para toda la familia en forma virtual en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus. Este sábado desde las redes del Instituto Municipal de las Culturas, se invita a seguir recorriendo los museos y las galerías de nuestra ciudad. #CulturaEnCasa #QuedateEnCasa #DescubriBrown #SomosBrown

Both comments and pings are currently closed.