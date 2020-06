Cómo ayuda a los pacientes el plasma de personas recuperadas de coronavirus

El plasma contiene los anticuerpos originados por el sistema inmunitario para combatir infecciones como la Covid-19, se obtiene a través de un proceso de recolección de sangre de pacientes recuperados, segúnexplicó Laura Bover, una científica argentina que trabajó, junto a un grupo de pares, en la confección de uno de los protocolos para la aplicación de esta técnica presentado a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Este plasma, llamado “plasma de convaleciente”, se trasfunde a un paciente enfermo que lucha contra el coronavirus y “proporciona un impulso al sistema inmunitario del paciente enfermo y puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación”, explicaron desde el Cemic en un folleto distribuido con la intención de promover la donación de plasma. Al respecto, el pasado 18 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación anunció “la puesta en marcha del Plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos, un ensayo clínico experimental que procura obtener un medicamento a partir del plasma sanguíneo de personas que hayan enfermado de Covid-19 y ya estén recuperadas”. El plasma lo produce “nuestro sistema inmune ante cada infección con patógenos y en otro tipo de agresiones, como un cáncer, por ejemplo. En este caso nos interesan los anticuerpos que atacan al coronavirus. Y como es nuevo y no tenemos aún vacuna, los va a generar nuestro sistema inmune al enfermarnos”, agregó Bover a Télam. Por su parte, Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas, explicó a Télam que “los anticuerpos son defensas naturales del organismo, la primera línea de combate contra la enfermedad. Una vez que la persona se recupera, esos anticuerpos quedan en el organismo, más precisamente en el plasma, la parte líquida de la sangre”. Esta profesional también indicó que “se estima que 7 de cada 10 personas infectadas con Covid-19 desarrollan anticuerpos una vez superada la infección”. Los pacientes recuperados de coronavirus contienen en el plasma de su sangre anticuerpos contra el virus. Los convalecientes que se encuentran en condiciones de donar serán convocados progresivamente por la Red de Bancos de Sangre públicos y privados de todo el país, para poder colectar el plasma por medio de un procedimiento denominado aféresis, explicó oportunamente el Ministerio de Salud nacional. “Este gesto solidario permitirá brindar el tratamiento con plasma a los enfermos que se encuentren internados en los centros de salud estatales y privados cursando la infección, en el marco de un ensayo clínico nacional orientado a evaluar la seguridad y eficacia de este tratamiento”, agregaron desde la cartera de Ginés González García. Ginés, el 23 de abril, informó sobre la creación del Registro Único de Ensayos Clínicos, en el que se centraliza la totalidad de los ensayos realizados en el ámbito público y privado, de modo tal que se puedan compartir los resultados obtenidos en la aplicación de plasma de convaleciente.

