Fernández y Lula mantendrán un diálogo virtual sobre América Latina de cara a la pospandemia

El encuentro virtual será transmitido en vivo por el Canal de Youtube de la Facultad de Sociales de la UBA. El presidente Alberto Fernández y el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantendrán hoy un diálogo virtual con el lema “Pensar América Latina después de la pandemia”, informaron a Télam fuentes oficiales. El diálogo virtual -previsto para las 15- es organizado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y es auspiciado por Clacso y el Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. El encuentro virtual será transmitido en vivo por el Canal de Youtube de la Facultad de Sociales de la UBA. Asimismo, participarán de la charla el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdes, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.