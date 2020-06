Brown: Recorrido virtual gratuito por “Castelforte”

El Municipio de Almirante Brown continúa con las visitas y recorridos virtuales por los museos y los sitios históricos y culturales del distrito. El objetivo de la iniciativa oficial es promover el patrimonio cultural y urbanístico local, respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La cita es para este sábado 13 de junio de 202 desde las 20,30 horas a través de la cuenta de Facebook del Instituto Municipal de las Culturas. Conocido popularmente como “Castelforte”, el edificio y museo de la Asociación de Nativos de Almirante Brown, nos ofrece un recorrido por la historia de nuestro distrito, los túneles de Adrogué y diversos elementos del patrimonio histórico y cultural de nuestra identidad comunitaria. Este sábado desde las redes del Instituto Municipal de las Culturas, se invita a seguir recorriendo los museos y las galerías de nuestra ciudad. #CulturaEnCasa #QuedateEnCasa #DescubriBrown #SomosBrown

