Martín Insaurralde confirmó que dio positivo su test de coronavirus

“Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, publicó en su cuenta de Twitter. El jefe comunal, de 50 años, dio a conocer la noticia en momentos en que crece la preocupación por los casos de COVID-19 en la zona metropolitana de Buenos Aires. Insaurralde se convirtió así en el primer intendente en contraer la enfermedad, luego de que otros mandatarios comunales se hicieran pruebas con resultado negativo, como Mayra Mendoza (Quilmes), Sebastián Abella (Campana) y Lucas Ghi (Morón), lo mismo que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lomas de Zamora tiene hasta el momentos 551 casos confirmados de coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.