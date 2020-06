Operativo “Detectar”: el municipio ya realizó 50 mil controles limitando contagios

El Municipio de Almirante Brown informó que ya realizó más de 50 mil controles casa por casa en el marco del operativo sanitario “DETeCTAr” en todas las localidades del distrito. Este jueves 11 de junio de 2020 la Comuna efectuó 8.064 controles en forma personal y unos 6.500 controles con el “DETeCTAr Telefónico”. En dichos testeos se detectaron 21 sospechosos que fueron derivados al sistema de Salud local. Fuentes de la Secretaría Municipal de Salud indicaron que “lo que se busca con estos operativos, de los cuales participan más de 200 promotoras y promotores de la Salud en todas las localidades, es detectar casos en forma temprana para poder cortar de ese modo la cadena de contagio del Coronavirus”. “Estamos yendo a buscar a los sospechosos y a los casos confirmados casa por casa. Por ese motivo la cantidad de casos aumenta considerablemente: es debido a esos controles masivos que ya suman 50 mil hasta el momento. La estrategia es realizar la mayor cantidad de controles para evitar el contagio y aislar lo antes posible cuando sea necesario”, se informó desde Salud de la Comuna browniana. El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) debutó en Almirante Brown a fines de mayo pasado en Don Orione con entrevistas e hisopados en las Manzanas 32, 33 y 34 y ningún caso positivo de Coronavirus Posteriormente el Municipio continuó aplicando el programa de testeos y controles en el barrio “14 de Noviembre” de Rafael Calzada, en el barrio “Puerto Argentino” de San José, en “La Matera” de Ministro Rivadavia y hoy se está trabajando en forma preventiva en el barrio “Salaberry” de San Francisco Solano. En cada operativo, promotoras de la salud junto a médicos, enfermeras y asistentes sociales recorren las barriadas entrevistando vecinos. Allí también se realizan controles sanitarios, se aplican vacunas y se le toma la temperatura a las vecinas y a los vecinos. “DETeCTAr” es un operativo sanitario preventivo y constituye la mejor herramienta para descartar la presencia de un virus que no tiene ni vacuna ni tratamiento conocido al menos por el momento.

Both comments and pings are currently closed.