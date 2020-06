Amaya “Perón dio su último discurso lleno de mensajes únicos”

Al conmemorarse hoy 12 de junio el último discurso de Juan Domingo Perón en el año 1974 en la Plaza de Mayo, Daniel Amaya referente de la agrupación política La Misión comentó “Perón fue el gran dirigente de la Argentina y en su último discurso ante una multitud en plaza de Mayo lo demostró una vez más, eran sin duda tiempos difíciles, Perón realizó un importante pacto social en medio de las turbulencias políticas locales como la masacre de Ezeiza o los asesinatos de José Ignacio Rucci y el padre Carlos Mugica . En ese discurso inmortalizo su frase “llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino” recordó. Daniel Amaya referente del peronismo y albertismo en Brown contó que viene trabajando con la agrupación en medio de la pandemia colaborando con la agrupación a vecinos del distrito.

