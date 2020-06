Día del medio ambiente 2020: ¿Realmente queremos una vuelta a la normalidad?

En los últimos meses mucho se habló sobre diversos fenómenos medio ambientales que sucedieron durante la cuarentena y el aislamiento social, aires más limpios, aguas más cristalinas, avistamiento de animales en las ciudades y centros urbanos. Por estos días se habla de la famosa vuelta a normalidad cuando finalice la cuarentena y la pandemia lentamente retroceda, aunque algunos sectores productivos siguieron como sin nada por ejemplo las 9 mil hectáreas desmontadas en el norte del país entre marzo y abril, la mayoría de las actividades productivas puso freno . Para el medio ambiente volver a la normalidad sería continuar con el mismo nivel de extracción de recursos naturales, mismo nivel de consumismo, igual generación de residuos, desmontes y constante emisión de dióxido de Carbono a la atmosfera, principal causante del Cambio Climático. Pero acaso esta normalidad ¿no es la misma que con sus acciones provoca y potencia pandemias como el Covid-19, Sars y el Ebola? por desmontes, deforestación, tráfico ilegal de fauna silvestre lo que lleva la generación de nuevas enfermedades zoonoticas. Recordemos que este planeta nos brinda miles de beneficios desde alimentación, salud, abrigo, confort pero ante todo es nuestro hogar. Entonces en este marco el planeta vive una encrucijada social, económica y ambiental que se vino acelerando en el último siglo y potenciada hoy por la pandemia. A la par que aumenta la desocupación, crecen los niveles de extracción y degradación ambiental por esto estamos “al borde del colapso” indica un informe ONU, del mismo tono hace unos meses lo señaló el prestigioso sociólogo y activista Jeremy Rifkin: “Estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe” en referencia a la gravedad de la crisis climática y el colapso en la conexión de los ecosistemas. Entonces ¿Queremos volver a la normalidad?, no será una buena oportunidad cuestionar nuestra relación con el mundo natural, una etapa para repensar y rediseñar un nuevo modelo de economía más sostenible e inclusiva revitalizando la industria pero preservando los sistemas vitales de biodiversidad y abordando el cambio climático. Frente a un mundo que requiere acciones urgentes es necesario ideas y acciones disruptivas por parte de los gobiernos, el medio ambiente es nuestro hogar y el tiempo se agota.

