Coronavirus en Argentina: confirman siete nuevas muertes y el número de fallecidos asciende a 615

El Ministerio de la Salud de la Nación informó que se produjeron 7 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo cual, ya son 615 los fallecimientos en el país desde el inicio de la pandemia. En tanto, se mantuvo en 929 los nuevos contagios por Covid-19, sumando un total de 20.197 las personas infectadas al día de hoy. De los fallecidos, hay cinco mujeres, tres de 42, 84 y 95 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 79 años, residente en la Provincia de Buenos Aires: y una de 48 años, residente en la provincia de Chaco; y dos hombres, de 69 y 75 años, residente en la Ciudad de Buenos AIres (CABA). Este jueves fueron realizadas 5.414 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 183.862 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.051,9 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta este jueves es de 132.402 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 33 años.

