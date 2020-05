Cascallares y Lizy Tagliani realizaron visita solidaria a dos instituciones brownianas

En el marco del programa solidario “Causa Común”, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a Lizy Tagliani recorrieron dos queridas instituciones de nuestro distrito. En cada una de ellas compartieron un momento con sus autoridades y concretaron acciones solidarias: entregaron equipamiento informático y kits deportivos para que la cuarentena se haga más llevadera. Tagliani y Cascallares visitaron el Hogar El Alba de Ministro Rivadavia y la institución Mensajeros de la Paz de Longchampos. El intendente destacó que “recibimos a una vecina y amiga de Almirante Brown que tiene una gran sensibilidad y en ese marco recorrimos estas instituciones para lñlevar nuestro aporte en el marco de la cuarentena ante la pandemia de Covid-19”. Mariano Cascallares y me invito a sumarme. Volví a encontrarme con ese Luisito lleno de carencias pero alegre y con deseos de libertad. Ojalá esos niños encuentren la felicidad”. A su turno, Lizy completó: “Termino de visitar y ayudar al hogar Alba y Mensajeros de luz. Hace tiempo que mande mensaje a Finalmente Cascallares y Tagliani recorrieron las flamantes instalaciones del Hospital Modular de Longchamps “María Eugenia Alvarez” que Nación construyó en menos de un mes articulando con Provincia y el Municipio. Dicho nosocomio, que sumó 72 camas de terapia intensiva e intermedia al sistema sanitario local, ya se encuentra totalmente equipado y listo para recibir a pacientes de Covid-19.

