Habrá más controles en los accesos de ingreso a la ciudad de Buenos Aires

Las autoridades del gobierno porteño precisaron que reforzarán los controles en los 36 accesos habilitados con 430 agentes de tránsito y 250 policías. Las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron que incrementarán los controles en los 36 accesos habilitados desde o hacia la provincia de Buenos Aires “con 430 agentes de tránsito y 250 policías de la Ciudad”. En una conferencia de prensa matutina, el jefe de Gabinete de ministros, Felipe Miguel, explicó que los controles “estarán en ingresos y en las postas en las avenidas principales de la ciudad” y que “el cambio fundamental en los controles es en la estrategia para verificar si los vehículos en movimiento están autorizados o no” para circular, control que se hará “en tiempo real”.

