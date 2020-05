Fernández: “Vamos a prorrogar el aislamiento hasta el 7 de junio inclusive”

El Presidente brinda una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos. Está acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El presidente Alberto Fernández dijo hoy que “hemos logrado resultados interesantes” con el aislamiento social y obligatorio pero que “el lugar de mayor conflicto es ciudad y conurbano bonaerense”. Fernández anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio inclusive. “En el Amba el virus está circulando por las calles, En lo posible mantenganse en sus casas”, dijo el mandatario y anunció que “se va a acotar el ingreso a la ciudad de Buenos Aires: van a caducar los permisos que tenían y deberán reinscribirse”. “Se ha recuperado la actividad económica por encima del 80 por ciento en gran parte del país”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la residencia de Olivos. “El virus entró a los barrios populares donde mayor concentración de gente existe”, reconoció. “Todo el que requirió atención sanitaria pudo ser atendido”, indicó el mandatario al comparar los datos de la Argentina con la de otros países de la región y de Europa. El Presidente remarcó que “la duplicación del virus se da cada 33 días sin contar el AMBA, que por su densidad trastorna todo”. De esa manera, se refirió “al grado de concentración del problema que tenemos en esta zona”. Fernández afirmó que “ahora la concentración del conflicto”, en relación a la propagación del coronavirus, “se da en los barrios populares”, por eso se “concentrará la atención en esos barrios, donde vive mucha gente en poco espacio”. “El vecino ve que el virus golpea la puerta de su casa. Quiero que estén tranquilos”, dijo el mandatario. El Presidente destacó la actuación de los gobernadores “que actuaron con mucha seriedad en sus provincias” frente al coronavirus y “no les tembló el pulso para volver atrás” con las medidas, como en los distritos de Córdoba y Chaco. Fernández subrayó que la Argentina “es uno de los países que más preservó el empleo” en medio de la pandemia. “Somos peronistas, lo que más nos interesa es que se produzca pero más nos interesa la salud de la gente. Un poco de paciencia, vamos a tratar de llegar con más ayuda”, agregó.

Both comments and pings are currently closed.