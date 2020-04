Con maquinas incautadas al narcotráfico, fabrican 1600 kilos diarios de pan supernutritivo para comedores

El Municipio de Almirante Brown anunció que en un trabajo conjunto con la Justicia Federal, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), logró iniciar la producción de “pan proteico” para distribuir en los comedores sociales de todo el distrito. “Nos llena de orgullo que en medio de esta pandemia de Coronavirus hayamos podido articular esfuerzos con el juez federal Federico Villena y la CONEA para poner en marcha la fabricación industrial de este pan tan especial que ya estamos comenzando a distribuir entre las instituciones brownianas”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Este proyecto se inició cuando el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora a cargo del doctor Federico Villena incautó una panificadora industrial proveniente del narcotrafico. Las máquinas (que incluyen amasadoras industriales, hornos y todo el equipamiento para la producción de pan a gran escala) le fueron cedidas al Municipio de Almirante Brown que de inmediato se puso a trabajar en el tema. La panificadora se instaló en el Centro de Formación en Panificados y Gastronomía dependiente de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, que funciona en la localidad de Ministro Rivadavia. Luego de meses de aprendizaje, de conformar un equipo de trabajo y de muchísimas pruebas comenzó la fabricación industrial del pan con un agregado muy importante: el pan que se produce es “Pan Proteico”. En paralelo la CONEA lleva meses desarrollando en laboratorio el pan supernutritivo y a este proyecto generado en el Centro Atómico de Ezeiza se lo trajo ahora a la panificadora municipal de Almirante Brown. En efecto, a partir de un convenio firmado con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) se le dio impulso a un proyecto que consiste en el desarrollo de panificados con alto valor nutritivo, seguros microbiológicamente y de larga duración. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerables, más en emergencias como la que atraviesa el país y el mundo a raíz de la pandemia del Covid-19. Para ello el Municipio montó la planta industrial (panificadora) con equipamiento que fue decomisado proveniente del narcotráfico por el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Federico Villena. El proyecto, que incluye a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), ya permite estar fabricando unos 1600 kilos de pan cada jornada. Y se está iniciando la distribución en los comedores de los barrios y las localidades brownianas. El pan proteico constituye un proyecto y una realidad que puede ser replicada en otras regiones de nuestro país por su potencial social y nutritivo. FOTOS Mariano Cascallares junto al ministro Daniel Arroyo y al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

