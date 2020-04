Trotta: “Vamos a retomar las clases cuando la OMS asegure que no hay ningún riesgo”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta dijo hoy que no se reanudarán las clases en las escuelas en el corto plazo y sólo se permitirá el regreso a las aulas “cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) asegure que no hay ningún riesgo para las familias” Trotta adelantó que hoy mantendrá una reunión con los expertos que integran el Comité de Crisis donde se analizarán las medidas para el ciclo lectivo 2020, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además resaltó que se busca que “los chicos sigan aprendiendo a la distancia y manteniendo la relación pedagógica”, en declaraciones a Aire Bonaerense de la FM Buenos Aires al Día. Al ser consultado sobre cómo se prevé la reanudación de las clases cuando se disipe la pandemia de Covid-19, dijo que se evalúa atrasar el inicio de la jornada de clases “entre 40 o 45 minutos”, para evitar colapsar el acceso a las instituciones y las aglomeraciones en los transportes. “Estas medidas vamos a sostenerlas todo el tiempo que el cuidado y la priorización de la salud así lo requiera”, remarcó. Finalmente, Trotta se excusó de precisar el momento exacto de regreso a las aulas y destacó que “cuando esta pandemia pase, todas las familias vamos a necesitar un respiro. Creo que el receso de invierno o las vacaciones de verano serán momentos claves para esa recuperación”.

