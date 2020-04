Lanzan la teleconsulta para atender casos probables de coronavirus en el conurbano bonaerense

Desde el lunes estará disponible, en algunos municipios del conurbano bonaerense, la teleconsulta para que personas con síntomas de coronavirus sean atendidos por un enfermero por videoconferencia y, de ser necesario, ser derivado a un hospital para evitar que concurra a un centro de salud. Además, se lanzó el “botón rojo” de ayuda online para profesionales de terapias intensivas que “necesiten apoyo para toma de decisiones”, informaron hoy fuentes sanitarias de la Nación.

