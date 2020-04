“Acercar el banco al celular del que se queda en la casa es aporte inconmensurable”, dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que “acercar el banco al celular del que se tiene que quedar en la casa es un aporte inconmensurable” en medio de la pandemia del coronavirus. “Cuando veo que estas cosas las logramos, estamos siendo mejores”, dijo Fernández al participar este mediodía de un acto en La Plata, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, para presentar una aplicación virtual del Banco Provincia.

Both comments and pings are currently closed.