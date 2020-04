El Lucio Mélendez es el primer hospital del país con cámaras que toman la temperatura

El Municipio de Almirante Brown informó que a través del programa “Causa Común Brown” que canaliza acciones solidarias se instalaron cámaras térmicas que le toman la temperatura al personal de Salud, a los trabajadores y a los pacientes dentro del hospital provincial Lucio Meléndez de Adrogué. Esa tecnología -que permite ver por pantalla la temperatura de las personas- sólo funciona en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Así el hospital provincial de Almirante Brown es el primero del país en incorporarla. En forma solidaria, la empresa C-Team Global instaló en formato demo, la primer Cámara Térmica Dahua en un hospital público argentino y el elegido fue el Lucio Meléndez. Con esta tecnología ya se está controlando la temperatura de todo el personal profesional sanitario del hospital, y de todas las personas que ingresan al mismo, en el marco de la prevención del Coronavirus. Las cámaras están instaladas estrategicamente en el acceso por el cual se comunica la guardia de maternidad , obstetricia, neonatologia, pediatria, maternidad, sala de terapia intensiva pediatrica. Así se controla a los pacientes y también a los familiares de los mismos. “Causa Común Brown” es una herramienta de la Comuna browniana para impulsar acciones solidarias, coordinar y potenciar el rol de los diversos actores sociales para enfrentar el desafío de la pandemia del Covid-19, en el distrito de Almirante Brown. En este caso la tecnología, las empresas y el Estado articulan y se ponen a disposición de la gente para brindar un servicio de prevención que facilita la localización de posibles portadores del Coronavirus. “Otra de las ventajas de este sistema es que no requiere un contacto físico entre las personas y el personal medico. A diferencia de los termómetros comunes, con estas cámaras no es necesario acercarse para medir la temperatura, sino que se monitorea a distancia”, explicó el ingeniero Gabriel Pennella. Se trata de una herramienta preventiva que da una primera medición precisa y asertiva. La solidaridad y la tecnología se dan la mano con este proyecto hecho realidad que le brindas un servicio nuevo y practicamente único en el país al personal y los pacientes del hospital provincial Lucio Meléndez de Adrogué.

