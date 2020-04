Situación del Covid-19 en Brown

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó que al lunes 6 de abril de 2020 se registraban seis casos de Coronavirus notificados por las autoridades sanitarias. Se informó que todos los y las pacientes evolucionan favorablemente, ya sea con internación domiciliaria o en centros de salud. El primer caso registrado en el distrito correspondió a un vecino de Burzaco que se vio afectado por una neumonía. Logró evolucionar y fue dado de alta. En la clínica IMA de Adrogué se encuentra internado y evolucionando en forma favorable un efectivo de la Policía bonaerense (cumplía funciones en Quilmes) que dio positivo en los test de Covid-19. Mientras tanto un tercer paciente masculino permanece en internación domiciliaria con aislamiento social y obligatorio, al tiempo que tres vecinas más con Coronavirus se encuentran internadas en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, en la Clínica IMA y en el Instituto Frenchin de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas tienen diagnóstico positivo y presentan una buena evolución. Mientras tanto, el Municipio informó que avanza con diversas acciones para prevenir el Covid-19 como desinfección de bancos, cajeros, estaciones de trenes e instituciones como centros de jubilados, realiza estrictos controles viales, inspecciona y controla precios, y verifica el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El Municipio también extiende los operativos para cuidar a los adultos mayores en su ingreso a las entidades bancarias y profundiza las acciones de fumigación para prevenir el Dengue.

