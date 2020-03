“Nadie se salva solo”, dijo Sampaoli luego de aceptar una rebaja en su salario

El entrenador de Atlético Mineiro de Brasil, Jorge Sampaoli, aseguró hoy que “nadie se salva solo” en la lucha contra la pandemia de coronavirus y aceptó la rebaja en su salario. “Nadie se salva solo. Esto sucede en el mundo, en una sociedad, en un equipo o en un club. La realidad indica que es un momento para entender lo que está sucediendo y colaborar. Decidimos disminuir nuestro salario”, apuntó el entrenador argentino en un comunicado difundido por la institución de Belo Horizonte. “Esto va más allá de ser solidario o no: hay una situación en el planeta que se refleja en la situación del club y, como soy un privilegiado, puedo contribuir a tratar de superarlo de la mejor manera”, apuntó el ex DT del seleccionado argentino. Atlético Mineiro de Brasil anunció un recorte del 25 por ciento en los sueldos del cuerpo técnico de Sampaoli, del plantel y de la comisión directiva hasta que perduren los efectos de la pandemia de coronavirus. El recorte oficializado en una carta que lleva la firma del presidente del club de Belo Horizonte, Sérgio Santos Sette Câmara, alcanza también al delantero mendocino Franco Di Santo. En la misma nota, la dirigencia del “Galo” aclara que la reducción no incluye a los empleados que cobran hasta cinco mil reales (menos de mil dólares). “Sólo pienso defender al club, no estoy preocupado si un empleado se quejó o no. Si alguien está en desacuerdo, me lo comunica y rescindimos”, aseguró el presidente en declaraciones a la prensa local. “En un mundo de desigualdad, creo que todas las personas privilegiadas deberían ayudar a quienes más lo necesitan. Es esencial que nos cuidemos juntos. Un gran abrazo “, concluyó Sampaoli. A principios de marzo, Sampaoli firmó un contrato hasta diciembre de 2021, a cambio de 1.200.000 reales (poco menos de 270.000 dólares ) mensuales para él y su equipo de trabajo.

