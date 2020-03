Coronavirus en Argentina: murió mujer de 77 años en Tucumán y son 23 las víctimas en el país

Ya son 820 los casos positivos de coronavirus en el país, con 228 pacientes recuperados, así lo anunció la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en conferencia de prensa este lunes luego de conocerse que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 12 de abril. Luego de esa presentación, se sumó un nuevo caso de muerte en Tucumán: así suman 23 en todo el país. La autoridad de Salud explicó que comenzarán a construir el porcentaje de positividad de las muestras. “En este momento, teniendo en cuenta las muestras del Malbrán y la fecha de la toma de muestras el porcentaje es del 21,5%”. Pero, con la descentralización, producto de la entrega de reactivos para que las provincias puedan hacer sus propios test, el número podría cambiar. A partir de ahora, cada laboratorio realizará sus pruebas y notificará tanto las positivas como las negativas, para que puedan centralizarlas en el Ministerio de Salud de la Nación. La fallecida se encontraba internada en el hospital Centro de Salud desde el 24 de marzo. “Tenía un cuadro de shock séptico por infección de piel y partes blandas, (celulitis ampollosa) en miembro inferior izquierdo. La paciente se encontraba en ARM, sin presentar distrés respiratorio”, señalaron desde la cartera sanitaria.

