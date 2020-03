Francisco pide ayudar a las personas sin hogar ante la pandemia de coronavirus

l papa Francisco pidió hoy que la sociedad “tome conciencia” de la realidad de las personas sin hogar en medio de la pandemia de coronavirus y convocó a que la Iglesia “las acoja”. “Oremos hoy por aquellos que no tienen hogar, en este momento en el cual se nos pide que estemos en casa”, convocó el pontífice durante la misa de este martes en la capilla de su residencia de Casa Santa Marta, donde vive en el Vaticano. Jorge Bergoglio invitó a rezar “para que la sociedad de hombres y mujeres pueda tomar conciencia de esta realidad y ayudar, y para que la Iglesia los acoja”. El Vaticano anunció hoy a través del vocero papal Matteo Bruni que mantendrá sus banderas a media asta, “en solidaridad con Italia”, donde hay una iniciativa similar, y para mostrar “su cercanía a las víctimas de la pandemia en Italia y en el mundo, a sus familias y a aquellos que luchan generosamente para ponerle fin”.

