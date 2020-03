Cascallares recibió a Kicillof y a Berni para coordinar medidas ante la emergencia sanitaria

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo un encuentro de trabajo con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en el marco del Comité Operativo de Emergencia frente a la pandemia de Coronavirus. El encuentro se desarrolló en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco. Durante la reunión se repasaron las medidas que se vienen adoptando y junto a los equipos de Provincia y del Municipio se intercambió información y datos sobre las acciones en marcha y las que se adoptarán en el corto y mediano plazo. Allí el intendente Cascallares ofreció detalles del plan de vacunación antigripal casa por casa que viene llevando a cabo el Municipio browniano desde el sábado pasado en los barrios y localidades haciendo foco en los adultos mayores de nuestro distrito. Cascallares también informó sobre el armado de tres carpas sanitarias de grande proporciones en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez, la instalación de Trailers en las guardias de ambos nosocomios bonaerenses para realizar Triage y la construcción de un hospital modular con 70 camas nuevas que se construye en la UPA de Longchamps por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Luego del encuentro en el COM de Burzaco, Kicillof y Cascallares se trasladaron hasta Lomas de Zamora donde ambos participaron de un encuentro de trabajo similar junto al intendente Martín Insaurralde.

Both comments and pings are currently closed.