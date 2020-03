Vizzotti: “El cumplimiento de las medidas es lo que va a definir cómo nos va”

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti confirmó que mañana comenzará el proceso de descentralización de los análisis que realiza hasta ahora el Instituto Malbrán, al brindar el reporte diario sobre coronavirus. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo hoy que “el Estado está tomando medidas y la diferencia en el cumplimiento es lo que va a definir cómo nos vaya en esta etapa”, y confirmó que mañana comenzará el proceso de descentralización de los análisis que realiza hasta ahora el Instituto Malbrán, al brindar el reporte diario sobre coronavirus.

