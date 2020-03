Se escapó de la carcel hace cuatro meses y lo atraparon robando

El pasado 6 de noviembre de 2019, alrededor de las cuatro de la tarde, en la Comisaría Tercera de Quilmes, ubicada en la esquina de 12 de Octubre y Gran Canaria, once detenidos se fugaron del calabozo aprovechando una oportunidad, que se sospecha, estuvo planeada.

Resultó que un efectivo policial, ingresó a las celdas para llevarles comida a los detenidos, cuando uno de los presos, lo redujo con total violencia al suelo, amenazándolo con realizarle

cortes en la cara, con un elemento punzante que no se pudo determinar con precisión de qué se trataba.

Los presos, salieron corriendo por el patio, atravesaron otro portón que se encontraba abierto y escaparon a pie por la calle 12 de Octubre.

Alertadas a todas las autoridades, salieron su persecución y personal de la comisaria, pudo visualizar como varios delincuentes se subieron a un Renault Mégane y se dieron a la fuga. Tal

es así que uno de los oficiales efectuó varios disparos hacia el vehículo, pero ningún disparo impactó sobre el rodado.

Para mayor abundamiento, el agente que ingresó al calabozo a llevarle comida a los presos, debía hacerlo acompañado de uno de sus compañeros, quién debía encargarse de cerrar la

puerta, pero éste se vio demorado por estar realizando otras actividades del tipo administrativas.

Tras varias tareas de investigación y localización de los prófugos, se pudo dar con diez de los once delincuentes.

El último fue capturado en Berazategui, luego de una serie de allanamientos que se habían mordenado por diversos hechos delictivos, la mayoría sobre entraderas y escruches.

El procedimiento, ordenado por la titular de la UFIJ N° 4, la fiscal Karina Gallo, fue realizado en

una vivienda ubicada en la localidad de Bosques, de Florencio Varela, y estuvo al mando del

Comisario Hugo Gutiérrez y por personal del Grupo Halcón.

Allí fue sorprendido el delincuente, que en cuanto notó la presencia policial en la morada, intentó escapar por una puerta trasera, pero no tuvo éxito ya que los efectivos policiales habían rodeado la casa, cubriendo puertas y ventanas. Por Hugo Lopez Carribero, Abogado Penalista Profesor Universitario de Derecho Penal

