Productores de la UTEP harán un “feriazo” de alimentos contra el paro de la Mesa de Enlace

Los productores nucleados en la UTEP realizarán una feria de alimentos a partir de las 11 de la mañana. Es en repudio al cese de comercialización convocado por las entidades que componen la Mesa de Enlace. El martes, “Verdurazo” de la UTT. Productores agropecuarios nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizarán este lunes una feria de alimentos frente a la sede central de la Sociedad Rural Argentina, en rechazo al cese en la comercialización de granos por cuatro días convocado por las entidades que conforman la Mesa de Enlace. El martes, “Verdurazo” convocado por la UTT. “Quienes hoy llaman al paro por un aumento de 3 puntos porcentuales, solo aplicable a los 2.600 más concentrados empresarios de la soja, no tienen ningún interés ni compromiso con la situación de los medianos y pequeños productores y productoras”, manifestó la UTEP a través de un comunicado. En el documento la organización respaldó el nuevo régimen de retenciones que “bendice impositivamente a más del 70% de los productores sojeros, además de impulsar y apoyar las economías regionales”. “Verdurazo” Asimismo, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra convocaron a un “Verdurazo” y “Tractorazo” para el martes contra la decisión de las patronales agrarias de convocar a un paro como respuesta a las retenciones segmentadas. La actividad se llevará a cabo a las 11 de la mañana y tendrá lugar en Plaza de Mayo. Allí se donarán 20.000 kilos de verduras bajo la consigna “Por un país solidario”. Además avanzaran en el reclamo por políticas públicas redistributivas y de acceso a la tierra.

