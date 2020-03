Vuelve la feria de productores rurales a la Granja Educativa Municipal

El Municipio de Almirante Brown invita a todos los vecinos y vecinas de la región a visitar este sábado 7 de marzo con acceso libre y gratuito la feria de productores rurales que vuelve a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia tras el período de vacaciones estivales. La cita será de 10 a 16 horas en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000. En ese lapso, la Granja funcionará como un paseo de compras para la familia. Allí se podrán adquirir a bajo costo variados productos de la mano directa de sus productores, sin tener que pagar gastos de intermediación. Entre ellos habrá verduras, frutillas, lechones, corderos, conejos, pollos, huevos, quesos, miel, flores, panificados, salames. Además habrá puestos de artesanías. La jornada incluirá espectáculos artísticos para el entretenimiento familiar. A las 13, se presentará el grupo folclórico Tiempo de Encuentro. La iniciativa que comienza a funcionar tras el periodo veraniego de las vacaciones se desarrollará todos los sábados del año tras el éxito de convocatoria obtenido en las pasadas ediciones. Quienes deseen visitar la feria y no cuenten con vehículo propio, podrán utilizar los servicios de la línea de autotransporte colectivo de pasajeros 501 (Los Altos), que los sábados realiza recorridos exclusivos desde la Estación de Longchamps hasta la Granja Educativa Municipal.

