Federico Garcia: “Queremos que el vecino tenga en claro que somos políticos que vamos a trabajar por ellos y vamos a salir a la calle”

En el marco del acto apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Presidente Perón dialogamos con los concejales Federico Garcia y Laura Castillo los dos pertenecientes al bloque Nestor Kirchner, sobre las expectativas y objetivos .

Federico Garcia: “El desafio es muy grande pero es claro el objetivo, y es cambiar la realidad del vecino de Presidente Perón, teniendo en claro que somos políticos que vamos a trabajar por ellos y vamos a salir a la calle para lograrlo. y agregó “Como en lo sindical que es muy parecido a eso, uno trabaja por el afiliado, para que este mejor . Ahora nuestro rol desde la política es para ver a los habitantes de Presidente Perón mejoren. Y tenemos esa gimnasia para poder hacerlo.” Sobre la situación encontrada en el municipio planteada desde el ejecutivo El concejal y también referente gremial de SATSAID comentó “Venimos de cuatro años de macrismo con lo que eso conlleva, los municipios peronistas que realmente levantaron la bandera de Nestor y Cristina también fueron golpeados” y señaló “Debemos entender eso, pero también entender que hay responsabilidades y que hay que llevar adelante una gestión, si los que estuvieron antes no lo hicieron hoy estamos para realizarlo y ese tiene que ser nuestro laburo” Laura Castillo también se refirió “Trabajaremos en conjunto con la intendenta siendo contemplativo con las decisiones, nuestra posición es trabajar en las calles donde los 20 concejales deberían estar, por que en una oficina con aire mucho no vamos a lograr.” “Tenemos un trabajo de varios años en la calle y queremos mostrar que nosotros trabajamos por el vecino” subrayó la concejal. Consultado por que eligieron el nombre “Bloque Nestor Kirchner” Garcia comentó “Para nosotros Nestor fue la persona que nos devolvió los sueños, es la persona que nos enseñó a militar y habla un joven militante del movimiento obrero que cuando salió a golpear las puertas de las contratistas que negreaban a un montón de trabajadores del Sindicato de Televisión pudimos lograr muchas cosas por el gobierno de Nestor, y aseguró “el nombre de él nos pone la vara mas alta, por que no le llegamos ni a la suela de los zapatos” Sobre la creación de la Corriente 13 de Abril

“La Corriente 13 de Abril es un espacio que conduce la compañera Cristina Kirchner junto a Máximo, para nosotros es una corriente peronista, por que tiene que nuclear y llamar a todos los compañeros del interior del país. El nombre 13 de Abril es por la fecha en la que llamaron a Cristina a Comodoro Py, muchos estuvimos ahí y creemos que fue histórico, si bien hubo un 17 de Octubre para los compañeros que estuvieron en esa época, hay un 13 de Abril que fue la demostración del pueblo trabajador llendo a defender a quien le dio tantos derechos”. Y agregó Garcia : “la corriente viene creciendo muchísimo a nivel nacional y a nivel local, fue una sorpresa hace unas semanas cuando abrimos nuestro local, metimos muchísimos cursos con una orientación al trabajo, y hubo una gran respuesta de los vecinos”

