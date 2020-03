Aumenta la cantidad de infectados por dengue y aumentan también los casos autóctonos

La cantidad de personas con dengue en diferentes provincias argentinas sigue en aumento pese al refuerzo en todo el país de las medidas de prevención, al tiempo que se incrementó el número de pacientes considerados “de origen autóctono”. En este sentido, especialistas recomiendan no medicarse y acudir de inmediato al médico en el caso de presentar síntomas febriles en las zonas afectadas por la enfermedad. Según informó este viernes el Ministerio de Salud bonaerense, “existe una alerta regional de dengue y detección de circulación viral en 11 provincias“, mientras que en Buenos Aires se notificaron casos autóctonos en 17 municipios definidos como áreas en brote. En un último boletín se informó sobre 194 casos confirmados y 200 probables. Asimismo, en 33 pacientes se identificaron los serotipos DEN-1; DEN-2 en 11; y DEN-4 en 107. También se registraron casos de dengue importados durante todo el año. Se observó, en este sentido, un aumento significativo de casos confirmados importados principalmente de Paraguay, entre las semanas cuatro y siete de este año. Tucumán, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires son las provincias que registran la mayoría de los infectados. De acuerdo al último informe oficial, que abarca el período desde la semana 31 de 2019 hasta el 17 de febrero pasado, “se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 4.089 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 748 resultaron confirmados y probables (274 sin registro de antecedentes de viaje y 474 casos con antecedentes de viaje a zonas con circulación viral o en investigación). Hasta el momento la circulación viral autóctona del dengue se da en 11 distritos (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy y La Rioja), según se informó a la prensa. En el mismo período se registraron 470 casos importados (entre confirmados y probables) en 15 provincias. En las últimas semanas se conocieron nuevos infectados y crece la preocupación por el aumento de los casos “de origen autóctono”, que también se evidencian en alza. En la provincia de Buenos Aires, el último boletín señaló que ya se registraron infectados en 17 de los 135 municipios bonaerenses. La Matanza, Tres de Febrero, Ituzaingó, Quilmes, General San Martín, Lomas de Zamora, Vicente López, Lanús, Malvinas Argentinas, Avellaneda, La Plata, San Miguel, Berazategui, Merlo, San Isidro, Escobar y José C. Paz son los afectados por el dengue. “El mosquito está en todos lados y no sólo en los barrios más periféricos de las ciudades”, afirmó el ministro de salud provincial, Daniel Gollan. Y agregó: “Cuanto menos criaderos, menos dengue vamos a tener. No es que lo vamos a eliminar, el dengue ya está para quedarse en las Américas y en la zona sur del continente”. En tanto, este viernes y en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó que hay 165 casos confirmados de dengue en la Ciudad de Buenos Aires. “Si usted tiene fiebre en la ciudad estos días lo más probable es que tenga dengue”, dijo, y agregó: “Si éste es el caso, no se automedique y llame rápido a su médico o asista a un centro de salud cercano. Estamos preparados para recibirlos”. Además, el ministro informó que los casos confirmados corresponden a personas que viajaron y que “hay mucha circulación de la cepa paraguaya”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes.

Both comments and pings are currently closed.