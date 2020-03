San Vicente confirman caso de dengue

Pese a los esfuerzos de municipios y en plena campaña de prevención que lleve a cabo el Ministerio de Salud, los casos de dengue no se detienen en el país y en San Vicente se registró el primero en el Bario de Santa Rita. El barrio se ubica en San Vicente, en a ruta 58 al kilómetro 15,5. Autoridades del barrio emitieron un comunicado para alertar a los propietarios y visitantes para evitar más contagios. Por el momento se desconoce la identidad y datos del caso detectado en San Vicente pero se esperan novedades al respecto.

