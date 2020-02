Se entregaron ya 600.000 Tarjetas Alimentar y la semana próxima se suman tres provincias

Un total de 603.200 Tarjetas Alimentar fueron entregadas hasta el 20 de febrero último en todo el país por un total estimado en $3 millones, que alcanzaron a aproximadamente un millón de niños, según informó el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de este programa que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, lanzado por el gobierno nacional. Según informó la cartera de Desarrollo Social, en los dos meses que lleva entregándose la Tarjeta Alimentar, del total de 603.200 entregas, 403.300 corresponden a la provincia de Buenos Aires, donde la recibieron 800.000 personas en 31 municipios, mientras que el resto fue a seis provincias, y en los próximos días se extenderá al resto hasta completar la totalidad del país. Los municipios bonaerenses que ya fueron alcanzados por este programa son Almirante Brown, San Martín, Avellaneda, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Fernando, Quilmes, Malvinas Argentinas, San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C Paz, Lanús, Ituzaingó, Berazategui, Ezeiza, San Isidro, Vicente López, Presidente Perón, Escobar, Berisso, General Rodríguez, Pilar, Navarro y Luján. De todas formas, continúa la entrega de las tarjetas en el resto de los municipios que integran la provincia de Buenos Aires, así como también en las provincias. Hasta ahora se entregaron “21.900 tarjetas en Entre Ríos, en las localidades de Concordia y Paraná; 66.500 en Chaco (129 mil personas beneficiadas); 49.700 en Santa Fe, en Rosario y ciudad de Santa Fe (90 mil personas); 17.000 en Tucumán (32 mil personas); 35.000 en Salta (65 mil personas) y 9.100 en Santa Cruz (13 mil personas). En tanto, está programado para la semana próxima que se entreguen 117.000 tarjetas en Córdoba, que alcanzará a 217.000 beneficiarios por un total de 588 millones de pesos; 10.000 en La Pampa, que llegará a 19.000 personas con 51 millones de pesos; y 17.000 en Catamarca, para 29.000 personas por 82 millones de pesos. En total, hasta el 20 de febrero se entregaron 603.200 Tarjetas Alimentar, que alcanzaron a un total estimado de un millón de niños por 3.016.000.000 de pesos (4.000 pesos en cada tarjeta). Según informaron desde la cartera que conduce el ministro Daniel Arroyo, se prevé llegar a fin de febrero con el 70 por ciento de las tarjetas entregadas, en tanto el resto se proyecta completar para fin de marzo. Cómo funciona La Tarjeta Alimentar es una política de complemento integral alimentario que no suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente, y su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre. Entre las características de esta tarjeta, figura que se recarga el tercer viernes de cada mes (lo hace el Gobierno nacional), que no sirve para extraer dinero en efectivo y que solo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas. La entrega la realiza de manera directa el Banco Nación, o el banco público que determine cada provincia, sin intermediarios ni gestores. Sus beneficiarios son personas que cobran la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive; las embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y a personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Para obtenerla, no es necesario realizar ningún trámite, sino que se debe tener actualizados los datos de teléfono celular y correo electrónico, lo que se puede hacer a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o llamando al 130. Con esos requisitos cumplidos, a cada beneficiario le llega un SMS o correo electrónico con la información del día y lugar de retiro de la tarjeta, que se entrega por etapas, en cada una de las provincias de Argentina, sin que reemplace ningún programa existente, sino que se trata de un refuerzo alimentario complementario.

