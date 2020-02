Horror en Puerto Deseado: la mujer reconoció a atacante y su cómplice tendría 16 años

Uno de los sospechosos del crimen de un niño y la violación de su madre en la localidad santacruceña de Puerto Deseado fue reconocido por la víctima en una rueda de reconocimiento, por lo que el juez de la causa ordenó su detención. “Se confirma la detención del joven que la policía de Santa Cruz ayer puso a disposición de la justicia“, se informó esta madrugada en un comunicado. En ese marco, se agregó que “nuevas evidencias encontradas por la fuerza y declaraciones de testigos permitieron al juez ordenar la detención”. El ahora detenido había sido aprehendido el viernes pero liberado horas después “por falta de requerimientos probatorios“, aunque permaneció con una custodia. El cómplice del detenido, que se encuentra aprehendido, tendría 16 años, según informaron fuentes de la investigación. Tras su detención, el acusado “fue trasladado a otra localidad“, informó el gobierno de Santa Cruz. “La policía sigue trabajando en el esclarecimiento de los hechos y ha aportado evidencia y elementos probatorios que permitieron al juez avanzar en la investigación y ordenar la detención del joven que fue identificado en la rueda de reconocimiento”, añadió en el comunicado de prensa. Este domingo seguirán adelante las actuaciones ordenadas por el magistrado Oldemar Villa. En tanto, la mujer sigue con atención médica y psicológica en el hospital local, adonde está acompañada por su esposo y dos de sus hijos, una joven que llegó el sábado desde Salta y el que reside en Puerto Deseado.

