Lesa Humanidad: pidieron penas por 40 acusados de genocidio

A raíz de una intensa investigación y poco más de 20 meses de audiencias juzgando los hechos, los representantes del Ministerio Público Fiscal de La Nación, representado por el fiscal Juan Pablo Curi y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, configuraron

una evolución de la investigación en la cual primero se juzgaron los delitos realizados por un pequeño grupo, pertenecientes a la Base 1;

luego se juzgó el funcionamiento de los centros clandestinos de detención conocidos como “Cueva”, “Base Naval”, ESIM y Prefectura,

correspondientes a la Base Naval 2. Y más tarde se dio por acreditada que la FUERTAR 6 resultó ser una asociación ilícita cuyos miembros cometieron infinidad de delitos en conjunto con la Subzona 15, quienes tenían la responsabilidad en la lucha contra la subversión.

Lo que ocurrió en la Subzona 15 fue atroz y se analizó puntillosamente la responsabilidad de los jefes de Subzona y de los jefes de Área en cuanto a la relación de los procedimientos que culminaron con el secuestro de víctimas en los centros clandestinos, y asesinadas fuera del

ámbito de su jurisdicción. El Ministerio Público Fiscal solicitó 31 pedidos de prisión perpetua y penas que van desde los 6 a los 25 años. Este juicio incluye casos de 272 víctimas y 40 imputados.

Los delitos por privaciones ilegítimas de libertad, torturas, asesinatos y desapariciones, son los que se les atribuyen a los imputados, de los cuales 8 de ellos ya acumulan sentencias por

prisión perpetua y el resto de los imputados tienen una pena menor que puede alcanzar los 25

años.

Las penas serán otorgadas de acuerdo a los roles que cumplían, ya que no eran quienes cometían los ilícitos por mano propia, sino que se trata de los máximos jefes de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción.

Se juzga a responsables de la Subzona Militar 15 y del Área 15.1, con prisión perpetua a:

Virtom Modesto Mendiaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suarez, Fortunato Valentín Rezzet, Juan Carlos Aiello, Hugo Ernesto Pabón; y a 10 años a Eduardo Carlos Isasmendi Sola. En cuanto a los miembros de la Central de

Inteligencia de la FUERTAR: Julio César Fulgencio, Héctor Raúl Azcurra, Oscar Ayendez y Policarpo Vazquez también se solicitó la condena de prisión perpetua.

También son juzgados los Jefes de los Departamentos de Sanidad de la Base Naval y de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina: Raúl Enrique Pizarro, Carlos Arturo Mansilla, y Miguel Ángel Domingo Parola, todos a prisión perpetua.

Asimismo los miembros de la Sección de Inteligencia de la Base Aérea Militar de Mar del Plata serán juzgados en el marco de los mismos delitos, debido a que han prestado colaboración necesaria en los secuestros y torturas dentro del centro clandestino de detención “La Cueva”, donde Gregorio Rafael Molina fue el primer condenado por delitos contra la integridad sexual dentro de un centro clandestino, categorizados como delitos de lesa humanidad. De esta sección son juzgados su jefe Alcides José Cerutti (prisión perpetua) y Gonzalo Gómez

Centurión (doce años).

Este juicio fue muy representativo para todos los familiares de las víctimas, que a pesar de los años siguen de pie continuando con la lucha, para que los culpables sean condenados por los delitos que cometieron.

Fue tal la conmoción que se vivió en la sala, que se decidió denominar al juicio: “El juicio de los hijos”. En honor a todos los que plasmaron en sus testimonios sus historias de vida marcadas

por estos genocidas. Por Por Hugo Lopez Carribero Abogado Penalista, Director del Colegio de Abogados de La Matanza

PROFESOR UNIVERSITARIO DE DERECHO PENAL

