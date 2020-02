La Antártida registra el día más caluroso de su historia

El cambio climático sigue afectando a todas las regiones del mundo, este jueves la Antártida superó los 20 grados centígrados por primera vez en su historia. La temperatura registrada el 9 de febrero fue de 20,75ºC, lo que se ha visto reflejado en la falta de nieve en la zona. Los desprendimientos de hielo podrían tener graves consecuencias en el aumento del nivel del mar. isla de Seymour. Los 20°C superan en casi un grado el anterior récord de 19,8°C que alcanzó la región en enero de 1982. El récord fue registrado por científicos brasileños en laLos 20°C superan en casi un grado el anterior récord de 19,8°C que alcanzó la región en enero de 1982. El 6 de febrero se habían registrado temperaturas récord de 18,3 ºC en la base argentina antártica de Esperanza. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, el récord anterior, de 17,5 ºC, se remontaba al 24 de marzo de 2015. Tras una década de récords en aumento de las temperaturas, que cerró con 2019 como el segundo año más caluroso del que se tenga registro, el decenio 2020 comenzó con la misma tendencia. El mes pasado fue catalogado como el enero más caluroso que se haya registrado. En la Antártida se encuentra el 70% del agua dulce del mundo en forma de nieve y hielo y el nivel del mar podría aumentar de 50 a 60 metros si se derritiera el hielo. Según científicos de la ONU los océanos podrían crecer entre 30 y 110 centímetros para finales de este siglo. El impacto del cambio climático en la Antártida es cada vez mayor. Asi mismo la ONU informa que para mediados de 2050 más de 1,000 millones de personas vivirán en zonas costeras especialmente vulnerables a inundaciones o a fenómenos meteorológicos extremos.

Both comments and pings are currently closed.