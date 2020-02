Tarjeta Alimentar: ya se entregó el 30% y llegará al 70% a fines de febrero

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que ya se entregó el 30 por ciento de las Tarjetas Alimentar en 24 distritos del conurbano bonaerense, Concordia, Rosario, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz y Salta, y adelantó que la cartera tiene previsto completar el 70 por ciento para fines de febrero.



“Queremos que la gente vuelva a comer en la casa y un camino es la tarjeta alimentaria. Por eso, fue lo primero que impulsamos y vamos a llegar al 70 por ciento del país en febrero y completaremos en marzo”, señaló Arroyo en declaraciones a Télam. La cartera a cargo de Arroyo reportó que de las más de 500 mil tarjetas entregadas, unas 360 mil se dieron en 24 distritos del conurbano bonaerense y representan 1.800 millones de pesos mensuales volcados a la economía y 2.800 millones en toda la provincia. Asimismo, el funcionario agregó que las tarjetas entregadas en la ciudad entrerriana de Concordia representan 35 millones de pesos mensuales volcados a la economía, mientras que en Chaco se dieron 66.500 tarjetas y representan 332 millones de pesos mensuales. En la ciudad santafesina de Rosario, en tanto, se entregaron 29.600 tarjetas Alimentar, lo que representa 148 millones de pesos volcados a la economía, según consignaron fuentes voceros de Desarrollo Social. Asimismo, precisó que en los distritos bonaerenses de Escobar, General Rodríguez, Pilar y Presidente Perón la entrega de tarjetas comenzará el lunes próximo, mientras que en Navarro, y Berisso se iniciará el martes y en Luján, el jueves. El ministerio informó que el lunes próximo comenzará la entrega de tarjetas Alimentar en la provincia de Entre Ríos, excepto en Concordia, donde se dará un total de 37.932, mientras que en Córdoba comenzará el jueves, con 116.953. El lunes continuará la entrega de tarjetas en Santa Fe (29.655), Santa Cruz (9.530), Tucumán (70.856) y Salta (65.748). Un relevamiento del ministerio de Desarrollo Social, difundido el 8 de febrero, estableció que más del 40 por ciento de los productos comprados con la Tarjeta Alimentar corresponden a alimentos recomendados, entre ellos proteína animal, lácteos y verduras, según un estudio realizado en el área metropolitana sobre 8.546 tarjetas entregadas a beneficiarios del Plan Nacional Argentina contra el Hambre. Ese análisis se hizo entre el 20 y 27 de enero pasado, en supermercados de una misma cadena ubicados en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

