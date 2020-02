Con artistas de primer nivel, Lomas se prepara para festejar el Carnaval

Lomas de Zamora se prepara para vivir el Carnaval a lo grande. Como ya es una tradición, el Municipio organizará los festejos en la pista de ciclismo del Parque Eva Perón. Será en una doble jornada, el 29 de febrero y 1º de marzo, en un evento que contará con la participación de murgas, comparsas, ensambles de percusión y artistas de primer nivel. El desfile este año tendrá toda una novedad: durante los dos días en el corsódromo se presentará un show aéreo sin precedentes del que participarán 16 bailarines que desplegarán coreografías en altura, una propuesta producida por Flavio Mendoza, en un espectáculo “impactante y lleno de color”, adelantaron desde la Subsecretaría de Cultura. El intendente, Martín Insaurralde, se mostró “muy contento” de poder festejar el Carnaval en Lomas. “Ésta es una celebración que siempre reúne a muchas familias y que ya es un clásico. Desde el Municipio apuntamos a que los vecinos puedan acceder a propuestas culturales, gratuitas y de calidad, y qué mejor muestra que este clase de eventos”, señaló. “PARA NOSOTROS ES UN ORGULLO PARTICIPAR DE LA FIESTA DEL CARNAVAL Y MÁS EN LOMAS”, DICE JUAN DOMINGO MACIELO, DE LOS PREFERIDOS DE BUDGE. El sábado, en tanto, el cierre estará a cargo de la banda de cumbia Ráfaga que dará un show en vivo, y el domingo se presentarán los grupos Tambó Tambó y La Bomba de Tiempo. Leé también: Festejo de Carnaval para los vecinos de Temperley Las levitas, las lentejuelas y las galeras desde la tarde, antes de las 17 -hora pactada para el inicio del evento- inundarán el predio, y los bombos y los platillos marcarán el compás. Para los conjuntos, como siempre será la oportunidad de mostrar el trabajo de todo un año. Juan Domingo Macielo, director de la comparsa “Los Preferidos de Budge” cuenta que “desde hace tiempo” se están preparando y durante las últimas semanas ya se presentaron en los corsos de Quilmes, Beriso y La Tablada, en el Conurbano bonaerense. “Para nosotros es un orgullo participar de la fiesta del Carnaval y mucho más en Lomas de Zamora. La comparsa nació en el 82 y ya tenemos 37 años de trayectoria. Es una fiesta en la que siempre decimos presente y una tradición que llevamos en la piel”, comentó. Esta comparsa es una de las más grandes de Lomas de Zamora. Está integrada 160 personas de todas las edades, desde los 10 años en adelante. “Ya tres generaciones de la misma familia pasaron por acá, mirá si no tenemos historia”, resaltó el vecino. Leé también: Carnaval toda la vida Matías Gasparrini, subsecretario de Cultura local, comentó que “es muy importante que en este tipo de eventos donde concurre un público masivo y donde se brindan espectáculos con artistas de renombre tan importantes que haya una participación de los artistas locales”. La convocatoria a las murgas, comparsas y ensambles de percusión que quieran participar está abierta y todos los que quieran estar presentes en el evento sólo tienen que contactarse con el área de Cultura del Municipio. El año pasado participaron más de 35 conjuntos. En el predio, además, a un costado de las canchas de rugby, fútbol y hockey, se instalará la clásica feria Expo Colectividades, con propuestas gastronómicas de todo el mundo. Y el domingo 1º, en paralelo, habrá actividades para los más chicos en el marco del programa reCreo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Queremos que los vecinos vengan y disfruten de una jornada única ya sea que se acerquen el sábado o el domingo”, comentaron. Para que todo salga según lo esperado, habrá personal policial custodiando el predio, ambulancias de Emergencias Lomas y agentes de Tránsito en el ingreso de la calle Frías 1115.

