Paro de colectivos: las 52 líneas afectadas en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA

La medida de fuerza es en demanda de mejoras salariales y en rechazo al aumento acordado por la conducción oficial del sindicato. Son los mismos opositores que tomaron y saquearon la sede del gremio en diciembre. El paro de colectivos de 24 horas decidido por el sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se cumple en forma dispar pero igual afecta a más de cincuenta líneas. Desde la medianoche de este martes se cumple un paro de 24 horas en más de cincuenta líneas de colectivos, todas pertenecientes al grupo DOTA. Las siguientes son las líneas de colectivos que paran: 5–6–7–8– 9–10–20–21-23–24–25–28–31–44–50–51–56–57–74–76–79–84–91–99–101–106– 107–108–117–130–135–146–150–161–164–168–177 y 188. Además, se suman las siguientes líneas municipales: 256-263-271- 299-370-373-384-385-388-403-405-421-429-435-540 y 543.

