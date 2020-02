Paritarias: el viernes el gobierno bonaerense presentará una propuesta de aumento salarial para estatales

ras la primera reunión paritaria entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales, el ejecutivo que anunció que pasará a planta permanente a unos 4.500 trabajadores precarizados y remarcó que el próximo viernes presentará una propuesta de aumento salarial para este año. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los ministros de Economía, Pablo López, de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Educación, Agustina Vila, estuvieron presentes en la primera discusión salarial de estatales del año, que se llevó a cabo este lunes. Al respecto el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, indicó que: “Unos 4.529 trabajadores y trabajadoras estarían pasando a planta permanente a la brevedad, los mismos habían sido cajoneados por el gobierno anterior y logramos que se acelere el proceso. En relación a la continuidad laboral de más de 5.000 contratados autónomos, logramos la constitución de una mesa de ingresos donde se va a trabajar en la forma de ingresos por los mecanismos habituales”. “Le pedimos al gobierno que los trabajadores no podemos perder frente a la inflación y que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido. Tomaron nuestra propuesta y nos convocaron a una nueva reunión el viernes”, explicó a la agencia Télam el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar De Isasi. A su vez, calificó como “positivo” el encuentro, porque “marca el inicio de la paritaria en febrero” y porque “se cerró la etapa de pérdida salarial”. Además, adelantó que el gobierno “va a pasar a planta permanente a unos 4.500 trabajadores precarizados que, por represalia tras ser derrotada en las elecciones, la ex gobernadora María Eugenia Vidal los cajoneó”. “También nos garantizaron la continuidad de los contratados que se vencen en marzo y se acordó la conformación de una mesa técnica para evaluar la forma de regularizar a esos trabajadores”, añadió De Isasi.

