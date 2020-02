Hasta el próximo martes la UNAB inscribe al Taller de Ciencia Tecnología y Sociedad

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) informa que ha extendido hasta el próximo martes el plazo de inscripción a la primera materia del ciclo lectivo 2020, el Taller de Ciencia, Tecnología y Sociedad, cuya aprobación es obligatoria para los estudiantes de todas las carreras. La inscripción es on line y está dirigida a los estudiantes que ingresaron a fines de 2019. A través de la web www.unab.edu.ar deben inscribirse y elegir días y horarios de cursada de esta materia. Se dictará desde el 17 de febrero en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, Adrogué. ACERCA DE LA UNAB La UNAB es una universidad nacional, pública y gratuita. Se ubica en el partido bonaerense de Almirante Brown y es la institución de estudios superiores más joven del país. Inicia el año con una oferta académica de diez tecnicaturas universitarias y licenciaturas, que se corresponden a un diagnóstico de las demandas para desarrollo local y están organizadas en función de cuatro áreas de conocimiento: Administración y Desarrollo Productivo, Salud, Educación y Tecnología.

