Comienzan los carnavales barriales en Brown

Las comparsas del distrito comienzan a alistarse para los carnavales. El municipio de Almirante Brown -si bien esta año no será organizador- brindará acompañamiento a los corsos barriales, a través del Instituto municipal de las Cultura.

Lo hará aportando, entre otras cosas, ambulancias, baños químicos, grupos electrógenos, luces, sonido, vallas y escenarios para que todos los vecinos puedan disfrutar de la fiesta de las carnestolendas. Cronograma de carnavales barriales Sábado 8 // 19 hs. Malvinas Argentinas. Corso sobre calle Diómedes desde Magnolia hasta Acacia. Domingo 9 // 16:30 hs. Rafael Calzada. Corso en la plaza Guemes (frente a la estación). Organiza Colectivo Murguero Profetas del Carnaval. Sábado 15// 18 hs. Glew. Corso sobre calle Raúl Soldi y Aristóbulo del Valle (frente a la Parroquia Santa Ana). Organiza Club Defensores de Glew junto a grupo de Samba Sacode o Coracao, Fundación Soldi y Museo Manigrasso. Sábado 15// 16:30 hs. Glew. Corso en Plaza Alfonsina Storni (De Navazio y Di Carlo, frente a la EP Nº 62). Domingo 16// 18 hs. Ministro Rivadavia. Corso en la plaza Eva Perón (Lahille y Sandoval). Organizan Comparsa El Regreso de las Estrellas de Burzaco y la Mesa de Instituciones de Ministro Rivadavia. Viernes 21 // 16 hs. Longchamps. Corso en la plaza Henri Bregi (Diagonal Burgwardt y Buenos Aires). Organiza Espacio Cultural Al Borde. Sábado 22// 19 hs. Malvinas Argentinas. Corso en Malvinas Argentinas. Intersección de las calles Macedonio Fernández y Drago. Organizan vecinos de Malvinas. Sábado 22// 18 hs. Rafael Calzada. Corso en King 1610 y Arturo Illia. Organiza Centro Cultural La Chapita. Lunes 24// 16:30 hs. Rafael Calzada. Corso en Plaza Guemes (frente a la estación). Organiza Colectivo Murguero Profetas del Carnaval. Lunes 24// 18 hs. Don Orione. Corso en Manzana 31. Organiza Comparsa La Esmeralda. Sábado 7 de Marzo // Rafael Calzada. Corso en Melide y Avnieda San Martín. Organiza Candombe Calzada.

