Agreden a manifestantes que buscan llegar a Lago Escondido

Una columna de la quinta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido fue agredida por personas que portaban palos y piedras y que, según los manifestantes, responden al empresario Joe Lewis, que hace 20 años tiene cerrado al acceso del público el espejo de agua ubicado a 40 kilómetros de El Bolsón. Una columna de la quinta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido fue agredida por personas que portaban palos y piedras y que, según los manifestantes, responden al empresario Joe Lewis, que desde hace más de 20 años tiene cerrado al acceso del público el espejo de agua ubicado a 40 kilómetros de El Bolsón.

La columna más grande de la marcha, que consta de unas 200 personas, intentó ingresar al camino del Tacuifí por el que se accede al lago cuando fue abordada por las personas que portaban piedras y palos, lo que derivó en incidentes, informaron fuentes presentes en el lugar.

Medios locales aseguraron que se registraron agresiones con piedras, golpes, forcejeos y amenazas durante el cruce, que fue disuadido por un operativo de la Policía de Río Negro dispuesto en el acceso al camino vecinal a la altura del paraje Tacuifí, del que también participó personal de Gendarmería.

De la marcha, que comenzó el 4 de febrero, participan ambientalistas, dirigentes gremiales y referentes de organizaciones sociales y políticas. Sergio Maldonado, que marcha en la columna central, aseguró a través de un video que “gente que dice ser de la zona, pero que claramente responde a los intereses de Lewis, intenta impedir el acceso”. “De un lado hay personas armadas con palos, y por otro estamos nosotros de forma pacífica tratando de hacer uso de lo que nos corresponde, de poder pasar y llegar a un lago que nos pertenece a todos”, afirmó. Tras los incidentes, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro repudió los hechos de violencia y señaló que “manifestantes provocaron destrozos y lesionaron a efectivos de la Policía y a pobladores del lugar”, en un comunicado de prensa. “Los protestantes provocaron destrozos, hirieron a efectivos policiales que se encontraban en el lugar realizando tareas de control y prevención, e incluso hirieron a pobladores rurales de la zona”, indicó el texto oficial. “El Ministerio de Seguridad ratificó el respeto del derecho a reclamar, pero rechazó totalmente al accionar de este grupo de manifestantes, condenando cualquier hecho de violencia”, concluyó. En tanto, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), que organiza la movilización, afirmó que “a pesar de los golpes, los piedrazos y los insultos de los pobladores aliados a Lewis, la columna que marcha por el Camino de Tacuifí cruzó la tranquera, comenzando la caminata hacia el Lago Escondido por el camino corto y público como lo dictamina la justicia”. Desde el martes pasado, cerca de 300 personas comenzaron la travesía a través de dos caminos distintos, el Camino de Montaña (Cajón del Azul) y el de Tacuifí, para acceder al espejo de agua que desde hace más de 20 años Lewis tiene cercado, pese a que hay sentencias judiciales que determinaron que el acceso y navegación debe ser de acceso público.

Fuente : elciudadanoweb.com

———

Both comments and pings are currently closed.